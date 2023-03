Cosenza, Viali: “Vincere a Frosinone ci dà tanta fiducia per la salvezza”

La vera impresa del giorno in Serie B è del Cosenza che ha vinto sul terreno della capolista Frosinone. Calabresi in piena lotta per non retrocedere, ma che nelle ultime quattro gare hanno vinto tre volte (contro Reggina, Spal e Frosinone). Il tecnico William Viali ha commentato la vittoria esterna ai microfoni di Sky: “Oggi i ragazzi mi hanno stupito. Volevamo portare punti in trasferta e ci siamo riusciti oggi con coraggio, poi segnare all’ultimo minuto è la situazione ideale. Contro il Frosinone abbiamo giocato alla pari e sono felice della nostra prestazione. Questa vittoria vale tantissimo per la classifica e per il nostro percorso, e ci mancava qualcosa fuori casa e farlo contro la prima in classifica ci dà tanta fiducia. Contenti di aver regalato questa grande soddisfazione ai tifosi che anche fuori casa ci seguono numerosi”.