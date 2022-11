De Rossi, Spal: “Parlare di playoff non è una follia. Siamo forti”

”Sappiamo che nell'ultima partita contro il Benevento abbiamo fatto una partita di livello inferiore a quanto espresso a Terni, ma come dico sempre ai ragazzi noi dobbiamo essere artefici del nostro destino o, meglio ancora, artefici della nostra prestazione. Quello che vogliamo fare lo sappiamo e dobbiamo essere capaci di metterlo in campo in ogni partita. Il Brescia ha ottimi giocatori - ha dichiarato l'allenatore biancazzurro - ed è una squadra partita così bene in campionato, che oggi può permettersi di affrontare una leggera flessione dal punto di vista dei risultati. Ha giocatori eccezionali ed attaccanti forti sia dal punto di vista fisico che nel gioco tra le linee. Hanno qualche infortunato e questo ci lascia qualche interrogativo in più, perché potrebbero adottare moduli diversi: ma non possiamo perdere troppo tempo a programmare qualcosa non è programmabile, perché se domani dovessero presentarsi con uno 0-5-5 ci troveremmo spaesati. Pensiamo a quello che dobbiamo fare noi, consapevoli del valore dell'avversario, ma anche del fatto che siamo forti pure noi. Parlare di obiettivi oggi potrebbe essere un boomerang. - ha proseguito il tecnico spallino - Io penso che questa squadra sia forte e non sia una follia parlare di playoff, perché siamo soltanto a cinque punti di distanza e vincere contro il Brescia ci avvicinerebbe ulteriormente a quelle posizioni, ma in caso contrario dobbiamo guardare con attenzione chi arriva da dietro. Dobbiamo avere grande consapevolezza dei nostri mezzi, ma anche grande consapevolezza di quella che è la classifica attuale e di quanto siano importanti i punti. Se devo dare un giudizio globale su questa rosa dico senza dubbio che è una squadra capace di stare tranquillamente nei playoff, perché sono consapevole di avere una squadra forte, ma so anche che siamo partiti a rilento, perciò oggi credo che la cosa più logica da fare sia parlare soltanto del Brescia“.