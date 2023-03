Di Mariano illude il Palermo poi Sibilli fa felice il Pisa all’85’ (1-1)

Terzo turno nel giro di una settimana: il campionato della Serie B accelera e si avvia verso il rush finale della regular season. Si apre con un pareggio la 28^ giornata di Serie B: è finita 1-1 la sfida tra Pisa e Palermo, con un risultato dal doppio sapore per le due formazioni. Amaro per gli ospiti, che fino al minuto 85 hanno assaporato la vittoria che manca ormai da un mese; più dolce, invece, per i padroni di casa che grazie ad un eurogol di Sibilli hanno centrato il quinto risultato utile consecutivo, rimediando a una prestazione tra luci e ombre. I toscani sono in grande forma, avendo raccolto ben 11 punti nelle ultime cinque sfide, mentre i rosanero dopo un periodo eccezionale nelle ultime quattro hanno raccolto solo quattro punti, ma restano una delle compagini in crescita e che lotteranno fino alla fine per trovare una piazzamento negli spareggi.