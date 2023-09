Di Nunno infiamma Lecco-Brescia: “Loro non meritano la B. Cellino ha amici importanti”

Parole incendiarie del presidente del Lecco, Di Nunno, che nel pre-match col Brescia parla così della querelle estiva che ha visto coinvolte la sua squadra, le Rondinelle e, in ultimo, la Reggina, sprofondata in Serie D: “Le Rondinelle non meritano di essere in B. Cellino ha amici importanti e la Reggina aveva tutti contro, lui è stato furbo. Il presidente del Brescia mi ha fatto prendere una multa da 4.000 euro, ma con lui non ho problemi”.