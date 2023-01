Dribbling di Hernani e le 8 parate di Alfonso. Tutti i numeri della 20^ di B

Archiviata la 20a giornata della Serie BKT , la prima del girone di ritorno, e dando un’occhiata alle statistiche fornite da Stats Perform , si può notare come, tra le varie società, la Reggina sia prima per tiri totali (25), davanti all’ Ascoli (21) e il Pisa (19).

La Reggina è prima anche per tocchi in area avversaria (48) e cross su azione (33), a dimostrazione della mole di gioco prodotta, nonostante il passo falso nel match casalingo con la Spal .

La squadra di Inzaghi , inoltre, figura al secondo posto per tiri nello specchio (8), al pari del Pisa (8) e dietro solo al Perugia (11), protagonista col Palermo del pirotecnico 3-3 al Curi.

Il Brescia, invece, guida la speciale classifica dei passaggi riusciti (85%), con un terzetto a seguire (82%) formato da Parma, Genoa e Cosenza. Le Rondinelle sono prime anche per numero di passaggi tentati (641), oltre cento in più rispetto al Parma secondo con 517; medaglia di bronzo per il Genoa, terzo con 484.