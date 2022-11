Fabregas svela il suo futuro: “Prima aiuto il Como, poi farò l’allenatore”

Cesc Fabregas è approdato in Italia per intraprendere la sua nuova avventura al Como in Serie B. Il centrocampista ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn, in cui ha svelato il suo futuro. L'ex Arsenal e Barcellona vorrebbe infatti intraprendere la carriera da allenatore dopo che appenderà gli scarpini al chiodo. Queste le sue parole:

"Mi vedo come un allenatore. È difficile dire dove e come. Al Como? Sì, può darsi, ma in questo momento abbiamo qui un allenatore per cui abbiamo tanto rispetto. Alla fine, ovviamente non voglio parlare di ipotesi, però potessi sognare e scegliere, mi piacerebbe immaginarmi sulla panchina del Como. Questo sarebbe per me un sogno che diventa realtà, perché vorrà dire che avrò concluso la mia carriera qui, che abbiamo iniziato un progetto che è andato molto bene direi, e poter crescere qui ed essere allenatore del Como in Serie A sarebbe il massimo a cui può aspirare questo progetto. Magari anche nel nuovo stadio, anche questo mi piacerebbe molto".