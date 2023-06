Feralpisalò, piace un attaccante di Serie D ma c’è concorrenza

Neopromossa in Serie B, la Feralpisalò mette nel mirino i prossimi obiettivi di mercato. In particolare, esigenza dei Leoni del Garda sarebbe un attaccante che possa atteggiarsi anche come punta. Un esterno/centravanti con il gol nel sangue, di quelli che sotto porta non hanno pietà di niente e di nessuno. Ma considerato il budget limitato, il club si ritrova costretto a scommettere su qualche giovane stella della Serie D: come riportato dal CorriereAdriatico, sarebbero scattate le sirene per Sabah Kerjota, attaccante della Vigor Senigallia. Il giovane classe 2001 si è reso protagonista di una grande stagione, segnando 9 gol e fornendo 12 assist: è uno dei talenti più in voga del momento.