Feralpisalò, ufficiale Elia Legati come nuovo direttore tecnico

Le novità in ottica Serie B, con il club che rivoluzione in dirigenza ufficializzando il prossimo direttore tecnico

La Feralpisalò sogna in grande e dopo aver conquistato la Serie B, dà il via alla rivoluzione in dirigenza. Ad entrare a far parte dei piani alti del club campione del girone A di Serie C è Elia Legati che, dal primo luglio, sarà il nuovo direttore tecnico del club. A confermarlo è lo stesso club tramite nota ufficiale: "Affiancherà il d.s. Andrea Ferretti ed inizierà il suo nuovo cammino dividendosi tra prima squadra e Settore giovanile". L'ex difensore ha firmato un contratto che lo lega ai Leoni del Garda fino al 30 giugno 2025. L'intenzione è quella di effettuare il doppio salto. Beh, le ambizioni ci sono...