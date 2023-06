Figc, Gravina: “La B no a 21 squadre. Lecco e Reggina non mi preoccupano”

Successivamente, Gravina ha concluso parlando delle differenze tra Serie A/B e Lega Pro: "La Lega Pro è l'unica che deve cedere un posto in caso di non ammissione di una società promossa. Serie A e B, invece, hanno una riammissione diretta ed in questo la Lega Pro è penalizzata. Ne abbiamo discusso oggi e prenderemo provvedimenti" ha affermato il presidente come riportato da Sportmediaset. Novità sono in arrivo?