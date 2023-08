Figc, Gravina: “Ripescaggi alterano valori sport”

Intervenuto sul caos che quest'anno si è venuto a creare con i campionati di Serie B e C, Gabriele Gravina ha parlato di riammissioni e ripescaggi. Il presidente della Federcalcio ha espresso un parere personale sulla situazione, convinto che bisognerebbe intervenire per merito sportivo. Queste le sue parole a SkySport: "Abbiamo un approccio culturale sbagliato sul valore del merito sportivo. A mio parere, sarebbe già consono far rispettare il risultato legato alla competizione sportiva. Dico basta per una questione di serietà a riammissioni e ripescaggi. Non fanno altro che generare tensioni di natura legale, tecnica, e alterano quelli che sono i valori dello sport".