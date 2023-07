Figc, Serie B: il Brescia davanti a tutti per il ripescaggio

Oggi si è riunito il Consiglio federale con il tema delle riammissioni che era l'argomento centrale. Si è appreso che nella graduatoria il Brescia è davanti al Perugia e dunque i lombardi prenderanno il posto del Lecco. In Serie C il Mantova viene riammesso dopo che è saltato il Pordenone. in Serie C. Come riporta Gazzetta.it, la Figc aspetterà il Consiglio di Stato del 29 agosto prima di procedere. In Serie C i lombardi prenderanno il posto del Pordenone - che ha rinunciato -, mentre nella relativa graduatoria la seconda squadra dell'Atalanta ha la precedenza su Casertana e Piacenza. Per l'integrazione degli organici, però, ci sarà ancora da aspettare.