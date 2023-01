Reggina, Inzaghi: “Sudtirol vera sorpresa. Tifosi? Ecco di cosa vado orgoglioso”

Il tecnico dei calabresi ha parlato in conferenza stampa

Redazione ITASportPress

Vigilia della 22esima giornata di Serie B. Il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Per gli amaranto ci sarà una trasferta piuttosto impegnativa, sia in termini di distanza che di classifica. La formazione calabrese sarà infatti ospite al 'Druso' di Bolzano per affrontare il Sudtirol attualmente quinto in classifica.

Una partita molto delicata visto che le due formazioni sono separate solo da 7 punti e Inzaghi non vuole di certo perdere di vista le primissime posizioni. “Il Sudtirol è la vera sorpresa di questo campionato, bisogna riconoscerne i meriti e fare i complimenti a Bisoli. Detto questo, per la Reggina non deve cambiare assolutamente nulla riguardo l'approccio o la gestione. La nostra mentalità è la stessa fin dall'inizio, ovvero affrontare qualsiasi avversario con la consapevolezza di provare ad imporre il nostro gioco e le nostre idee. Come ho ripetuto più volte stiamo facendo qualcosa di straordinario, e per un allenatore guidare un gruppo del genere è motivo d'orgoglio.

Qual è l'importanza della tifoseria amaranto? Il popolo reggino conferma ancora una volta di essere il nostro dodicesimo uomo. I tifosi sono fondamentali, per noi non rappresentano più una sorpresa ma una bellissima certezza. Quando siamo andati sotto con la Ternana, la curva ci ha sostenuto ancora di più, capendo che questi ragazzi, al di là di un risultato in quel momento avverso, stavano dando tutto come sempre. Questi sono aspetti che nell'arco di una stagione possono fare veramente la differenza”.