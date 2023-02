Reggina, è crisi nera: Inzaghi chiamato al riscatto

Dopo un girone d’andata eccezionale e al di sopra delle aspettative di inizio anno la Reggina si è smarrita in questo primo scorcio di 2023. La squadra di Filippo Inzaghi infatti è entrata in un tunnel negativo di cui fatica a vedere l’uscita.

L'ennesima sconfitta delle ultime partite, questa volta in rimonta (dal 2-0 al 2-3) contro il Cittadella nell’ultima di campionato, ha gettato ulteriore tensione nell'ambiente. Nelle prime sei gare del girone di ritorno gli amaranto hanno infatti perso ben cinque volte, tante quante in tutto il girone d’andata, subendo moltissime reti.

Se infatti nelle prime sei giornate dell’andata la difesa era stata ermetica, con appena 2 gol al passivo, ora nello stesso arco di tempo sono ben 11 i gol subiti dai calabresi. Seppur non troppo compromessa, con l'attuale -4 dal secondo posto occupato dal Genoa, la classifica si fa più complicata per gli uomini di Inzaghi. L'ex centravanti dovrà trovare un modo per svoltare la stagione ed evitare di mettere a rischio anche un possibile accesso ai play off.