Frosinone-Ascoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Le probabili scelte per il match della 32esima di Serie B, con fischio d'inizio programmato per le ore 15:00

Redazione ITASportPress

Frosinone e Ascoli si incontrano oggi, lunedì 10 aprile alle 15:00, per il 32esimo turno di campionato. Padroni di casa per fuggire in ottica titolo, ospiti per allontanare lo spauracchio zona retrocessione.

Frosinone-Ascoli, le ultime — L'occasione per allontanarsi e poggiare una mano sul titolo di Serie B. Il Frosinone non vuole farsi sfuggire quest'opportunità, così dovrebbe schierarsi con il consolidato 4-3-3. Poche novità in difesa tranne il possibile ritorno tra i titolari di Ravanelli e Oyono. A centrocampo si punta sulle certezze Rohden, Boloca e Mazzitelli, mentre il tridente offensivo dovrebbe esser formato da Insigne, Mulattieri e Caso.

Dall'altro lato, invece, l'Ascoli vorrebbe confermare la dodicesima casella in campionato, schierando il tipico 4-3-1-2. Linea a quattro formata dunque da Donati, Botteghin, Quaranta e Falasco, mentre a centrocampo Collocolo, Buchel e Caligara fungono da mediani. Sulla trequarti dovrebbe agire ancora una volta Mendes, dietro alle due punte Forte e Dionisi.

Le probabili formazioni e dove vederla — Vincere, non per la certezza ma per non rischiare. Il match tra Frosinone e Ascoli andrà in scena nella giornata odierna alle ore 15:00 e sarà trasmesso dall'emittente televisivo DAZN, ma anche da Sky tramite il canale dedicato SkyCalcio, e da Helbiz.

Per quanto riguarda l'opzione streaming, invece, la possibilità si indirizza verso l'applicazione per smartphone di DAZN, ma anche ONEFOOTBALL. Il primo richiede il pagamento di un abbonamento mensile, mentre per il secondo è necessario acquistare solo l'evento in questione.

Di seguito le probabili formazioni della gara di oggi nel dettaglio:

Frosinone (4-3-3): Turati, Oyono, Lucioni, Ravanelli, Cotal; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Mulattieri, Caso. Allenatore: Grosso

Ascoli (4-3-1-2): Leali, Donati, Botteghin, Quaranta, Falasco, Collocolo, Buchel, Caligara, Mendes, Dionisi, Forte. Allenatore: Breda.