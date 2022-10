Frosinone-Bari, le probabili formazioni e dove vederla

Frosinone-Bari si giocherà oggi, sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14 per la decima giornata del campionato di Serie B . Grande sfida in programma per il torneo cadetto. Canarini corsari al Penzo nell'ultimo turno con il 3-1 maturato grazie alle reti di Lucioni, Mulattieri e Borrelli. Prima sconfitta della stagione, invece, per i Galletti che, al San Nicola, hanno visto l’Ascoli vincere grazie alle reti di Simic e Dionisi.

La sfida odierna, valida per la decima giornata di Serie B, si giocherà, come detto, oggi alle 14, allo stadio Stirpe. Il match sarà trasmesso in tv da Sky Sport. Ma verrà dato anche da DAZN e Helbiz Live. La gara verrà trasmessa in streaming su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si potrà usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NO.