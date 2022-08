Frosinone-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Frosinone e Brescia si gioca, come detto, oggi domenica 21 agosto alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv e in streaming. Saranno DAZN, Sky ed Helbiz Live a trasmettere l'evento, così come tutte le altre partite. In particolare su Sky Sport, la partita sarà trasmessa sul canale 254. In streaming su Sky Go e NOW ma anche sulle piattaforme DAZN e Helbiz LIVE.