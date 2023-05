Frosinone-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match in Serie B tra Frosinone e Genoa che si daranno battaglia per la 37esima giornata. Gara importante tra la prima e la seconda della classifica, entrambe già promosse in A.

Redazione ITASportPress

Frosinone-Genoa è il big match di campionato di Serie B della 37esima giornata. Le due formazioni, già certe matematicamente di essere in Serie A, vogliono conquistare punti per il primo posto. Al momento i Ciociari sono avanti con 74 punti a 70 ma con questa sfida e l'ultima giornata le cose potrebbero cambiare.

Frosinone-Genoa, le ultime Big match di Serie B tra la prima della classe e la seconda. Il Frosinone di Grosso dovrebbe affidarsi a Turati tra i pali. Sampirisi, Kalaj, Lucioni e Cotali formeranno il quartetto difensivo. In mezzo spazio a Rohden, Mazzitelli, Boloca. Tridente avanzato con Insigne, Moro, Caso.

Nel Genoadi Gilardino spazio a Martinez in porta. Dragusin, Bani e Vogliacco formeranno il solido terzetto difensivo. Qualche problematica in mezzo e sulle corsie con Frendrup, Strootman, Jagiello, Badelj, Sabelli. In attacco potrebbe toccare a Gudmundsson con Ekuban.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Frosinone e Genoa andrà in scena oggi, sabato 13 maggio 2023 alle ore 16:15 per la 37esima giornata di Serie B. Big match tra la prima e la seconda in classifica che sarà visibile per gli appassionati anche in diretta tv e streaming.

Saranno DAZN, Sky e Helbiz Live a trasmettere l'evento in diverse modalità. In streaming con DAZN, Helbiz Live e Sky Go. In tv con Sky. Per la visione in streaming disponibile anche per dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Kalaj, Lucioni, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Moro, Caso.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Frendrup, Strootman, Jagiello, Badelj, Sabelli; Gudmundsson, Ekuban.