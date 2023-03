Frosinone, Grosso: “Contro il Cosenza lezione da tenere stretta”

Il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso ha commentato ai microfoni di Sky il ko interno contro il Cosenza:“Dispiace aver perso in casa ma abbiamo provato a sbloccarla e non ci siamo riusciti. La lezione per noi è importante e bisogna anche tenercela stretta. Siamo stati puniti al 90' e la delusione ci sta ma ci servirà per il futuro. Faccio i complimenti al Cosenza che ha una bella energia e anche buona tecnica. Dobbiamo trasformare l’amarezza in energia e riprendere a fare punti".