Frosinone, Grosso: “Grande partita fatta dai ragazzi contro la Reggina”

Fabio Grosso allenatore del Frosinone ha commentato la vittoria per 3-0 contro la Reggina ai microfoni di DAZN. "Al Granillo abbiamo fatto una grande partita e la vittoria è nettamente meritata. Adesso ricarichiamo le pile e andiamo avanti che ci aspetta una gara difficile contro il Pisa. Il primato in classifica? La corsa è lunga anche se abbiamo creato tanto entusiasmo in questi mesi. Noi non guardiamo lontano e il nostro obiettivo è fare una bella gara contro il Pisa".