Frosinone, Luca Moro: “Un anno qui mi farà bene. Mi ispiro a Lewandowski”

IL PROGETTO - "Cosa mi ha convinto a scegliere Frosinone? Sicuramente un progetto dedicato ai giovani quando si arriva in una società è fondamentale soprattutto per uno della mia età. È un aspetto che sicuramente ha influito sulla mia scelta e sono contento di averla presa. Io come l’anno scorso inizialmente non mi pongo obiettivi ma so che per un attaccante è fondamentale segnare, giocar bene e far giocar bene la squadra quindi questo sarà uno dei miei obiettivi insieme a quello di migliorarmi attraverso l’allenamento e il lavoro quotidiano. Penso di essere un attaccante che ha come qualità maggiore l’essere generoso perché penso di dover aiutare la squadra. Un ruolo come il mio è delicato e saper cogliere i momenti all’interno di una partita è fondamentale. A me piace giocare prima punta con magari qualcuno affianco a me o sotto che mi gira vicino".