Frosinone, Moro: “Le 21 reti di Catania non si toccano e neanche quelle al Palermo…”

La sua esplosione è arrivata a Catania e da oggi Luca Moro si sente un attaccante più maturo. Il Sassuolo lo ha ceduto al Frosinone in prestito e il giovane centravanti veneto sa di dover raccogliere questa sfida e poi a suon di gol tornare in Emilia più forte. Col Catania ha realizzato 21 gol in 28 partite in C ma per le statistiche, a causa dell'esclusione del campionato dei rossazzurri quelle reti non valgono più, ma Moro se le tiene strette come ha affermato alla Gazzetta dello Sport: «Le 21 reti col Catania non si toccano. Spero di segnare tanto così Lewandowski mi manda un altro video...I miei 21 gol valgono valgono, io li ho fatti e quindi li tengo buoni, altroché!».