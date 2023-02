Frosinone-Parma, le probabili formazioni e dove vederla

La capolista Frosinone vuole mettere un altro timbro su questo campionato di B e allungare ancora in classifica per garantirsi la promozione in A. Dopo il pari col Palermo i ciociari vorranno sicuramente trovare di nuovo i tre punti.

La partita in questione sarà visibile dagli abbonati a DAZN. Per quanto riguarda questa piattaforma, ci sono due opzioni: smart tv e televisori non di ultima generazione. In quest’ultimo caso, la tv va collegata a uno dei seguenti dispositivi: TIMVISION BOX, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Con la Smart tv, invece, basterà accedere all’apposita app.