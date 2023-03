Frosinone passa a Ferrara, Sudtirol vince a Benevento. Pari Genoa, Bari ok

Frosinone a + 11 sulla seconda in classifica

Turno infrasettimanale in Serie B che coincide con l’8a di ritorno. Dopo gli anticipi di ieri oggi il resto del programma. Il Frosinone è passato a Ferrara inguaiando ancora di più la Spal adesso ultima in classifica. Colpo esterno del Sudtirol che ha vinto a Benevento. Pareggio del Genoa a Cagliari mentre il Bari al San Nicola ha battuto il Venezia. Pochi gol nella notte di Serie B anche in zona salvezza.

Bari-Venezia 1-0

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per il Bari che, tra le mura amiche del San Nicola, supera 1-0 il Venezia di Paolo Vanoli che torna in zona playout. I galletti ringraziano la marcatura realizzata al 63' da Nicola Bellomo, bravo a deviare in rete di testa un perfetto traversone di Molina. 1-0 biancorosso e riproposizione dello storico trenino sotto la Curva. In virtù di questo successo i pugliesi consolidano il loro terzo posto con 46 punti e sono ad una sola lunghezza dal Genoa.

Cagliari-Genoa 0-0

Il Genoa regge a Cagliari, resta secondo e interrompe la serie di cinque vittorie di fila in casa dei sardi. Match non spettacolare: primo tempo senza emozioni, a inizio ripresa l'arbitro Valeri dà rigore su spinta di Sabelli a Luvumbo ma il VAR lo corregge perché il fallo è fuori area. Al 55' gol annullato al Cagliari: rovesciata di Lapadula, rovesciata di Mancosu (in fuorigioco) e segna di testa di Nández da due passi, ma inutilmente. Gara interrotta sei minuti al 65' per un infortunio all'arbitro Valeri, sostituito dal quarto ufficiale Monaldi. Al 91' Azzi mura un tiro a botta sicura di Sabelli.

Cittadella-Brescia 0-0

Termina senza reti tra Cittadella e Brescia. Il Brescia alla disperata per tirarsi su, si presenta in casa di un Cittadella rinfrancato e carico dopo le due recenti vittorie che lo hanno rilanciato in classifica. La prima occasione è per Rodriguez al quarto d'ora, ma da buona posizione sparacchia sul fondo. Gastaldello cerca di dare un'impronta offensiva alla sua squadra e ci riesce. Ma piano piano i granata cominciano a macinare gioco e raccolgono tre opportunità con l'uomo più in forma. Crociata, infatti, sfiora il gol con un tris di tiri che mettono in difficoltà Andrenacci. Partita viva, si gioca su livelli agonistici frenetici. Allo scadere del tempo è Maistrello a sfiorare la rete con un colpo di testa prorompente ma fuori misura. La ripresa si apre sugli stessi ritmi. Alta velocità e Brescia proteso in avanti. Ma sono i padroni di casa a gettare al vento una ghiotta occasione con Mastrantonio, ben smarcato da Vita, con il tiro che finisce tra le braccia del portiere. Finisce con un pareggio a reti inviolate che non accontenta nessuno.

Frosinone-Sudtirol 0-2

Il Sudtirol conferma quanto di buono si dice sulla compagine di Bisoli espugnando il Vigorito con un netto ed inequivocabile risultato all'inglese. Ad una partenza aggressiva dei padroni di casa si è contrapposta la concretezza ospite sfociata nel vantaggio di Belardinelli, al 12', dopo un ottimo cross di Siega. Il Benevento prova a reagire, ma il Sudtirol chiude bene gli spazi. Tentativi di Karic (24'), Jureskin (28') e Koutsoupias (34') prima del tiro di Karic (45') parato da Poluzzi. Nella ripresa Rover per Cissè (14') e raddoppio ospite. Il Sudtirol potrebbe triplicare con Rover (bravo Paleari al 24') poi i sanniti cercano di dimezzare il divario con Carfora, Acampora e La Gumina. Niente da fare.

Modena-Ascoli 0-1

La cura Breda continua a fare bene all'Ascoli, che col nuovo tecnico coglie la terza vittoria in 4 gare (10 punti) e mette la freccia su un brutto Modena, che col secondo ko di fila vede sfumare la chance di tornare in zona playoff. Si sonnecchia nei primi 45', da segnalare solo la traversa dai 30 metri di Renzetti, due conclusioni fuori misura di Collocolo (destro alto) e Gondo (di testa) e il mancino centrale di Bonfanti poco prima che l'arbitro Gariglio si infortuni alla caviglia e venga sostituito dal quarto uomo Emanuele Ceriello di Chiari, al debutto in B. Nella ripresa tanto Ascoli, con Gagno che deve lavorare sulle conclusioni di Falzerano, Caligara e Collocolo, ma al 30' la decidono i due nuovi ingressi, col cross di Giovane che trova la deviazione sottoporta di Pedro Mendes, perso da Magnino. Il Modena non sa reagire e rischia ancora (il Var annulla il 2-0 di Pedro Mendes) con Gagno sempre attento su Caligara e ancora sullo scatenato Pedro Mendes.

Perugia-Como 0-0

Pareggio senza gol e con poche emozioni tra Perugia e Como. Ci hanno provato entrambe, ma l'intensità di gioco non è mai salita di tono e alla fine il risultato è stato sostanzialmente giusto. E' stato il Como ad andare per primo al tiro con Vignali, trovando pronto l'ex Gori. Immediata la reazione umbra con Curado che di testa ha impegnato Gomis. Le vere occasioni da rete ci sono state prima del riposo. Il Como si è reso pericoloso con un diagonale di Gabrielloni finito di poco a lato, mentre dall'altra parte Luperini sotto porta ha concluso un'azione Lisi-Santoro, con Gomis che ha bloccato a terra. Nella ripresa il Perugia è stato incisivo con Matos e poi è stata la Var a negargli un rigore per un intervento di Binks, azione viziata da fuorigioco. Il Como ha avuto una reazione con ben tre tiri di fila con Mancuso, Arrigoni e Da Riva, impegnando Gori.

Spal-Frosinone 0-2

La capolista Frosinone ritorna al successo dopo che nelle ultime due giornate aveva raccolto solo un punto. Lo fa a Ferrara contro una Spal che colleziona l'undicesima sconfitta stagionale, settima casalinga e che deve rimandare ancora una volta l' appuntamento casalingo con la vittoria che manca da oltre quattro mesi (5-0 sul Cosenza il 22 ottobre scorso). Alla prima vera azione il Frosinone passa: nell'area piccola sbuca Lucioni che anticipa Tripaldelli e fa secco Pomini.

La Spal reagisce e pareggia al 33' con un'acrobatica rovesciata di Prato nell'area piccola ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Nella ripresa, la Spal ci prova ma Turati evita la capitolazione e poi il Frosinone concede il bis con un tiro capolavoro di Caso. La gara praticamente finisce qui con i ciociari che amministrano il risultato e sfiorano la terza segnatura nei mimuti di recupero con Rodhen che colpisce il palo. Da segnalare il ritorno in campo di Pepito Rossi a distanza di dieci mesi.

