Frosinone se ne va: batte il Benevento con Borrelli e si porta a +8 sul Genoa

La capolista Frosinone se ne va. L'undici di mister Grosso ha battuto 1-0 in casa il Benevento con un rigore di Borrelli al minuto 80. Primo penalty della stagione ma dubbio. Sono adesso nove le vittorie in 11 partite con il morso decisivo nei minuti finali che hanno portato alla squadra di Grosso 14 punti. Benevento in ginocchio e solo con il portiere Paleari al 94' ha sfiorato il pareggio. Non è stata la migliore prestazione dei gialloblù ma sicuramente con orgoglio e grande determinazione il Frosinone è riuscito a vincere e a portarsi a + 8 sul Genoa e + 9 sulla Reggina.