Frosinone-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La capolista Frosinone oggi ospita la Ternana di Andreazzoli che chiude un 2022 tra luci e ombre. La squadra di Grosso invece deve vincere per allontanare in classifica la Reggina seconda. Frosinone-Ternana è in programma alle 18:00 allo stadio “Stirpe” e si prevede una buona affluenza di pubblico.

TV - La partita Frosinone-Ternana verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.