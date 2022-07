Frosinone, ufficiale: arriva Luca Moro ex Catania

Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’US Sassuolo Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Luca Moro. L’attaccante classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023. Luca Moro la scorsa stagione è stato il centravanti più sorprendente della Serie C avendo segnato 21 reti con la maglia del Catania. Poi a causa dei problemi dovuti al Covid, come ha affermato il suo ex allenatore Francesco Baldini, e l'esclusione del Catania dal campionato, Brunori lo ha scavalcato realizzando gol a raffica con il Palermo.