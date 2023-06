Gastaldello: “Samp, Iachini può essere nome giusto in panchina. Ecco cosa serve in B”

"È un campionato strano, difficilissimo. Dove la squadra più forte non vince, ma vince la più organizzata", ha sottolineato Gastaldello. "La Sampdoria deve stare attenta. È una di quelle squadre che partirà avvantaggiata, ma tutte le squadre che incontrerà giocheranno alla morte. Bisogna resettare tutto. Chi è entrato alla Sampdoria ora ha delle potenzialità per fare grande la Sampdoria e spero lo faccia per quello che hanno dimostrato i tifosi in quest’anno. Hanno seguito la squadra, hanno riempito lo stadio pur sapendo di retrocedere e del rischio di sparire. Spero che si meritino tanto e di meglio".