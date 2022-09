Genoa, a Ferrara contro la Spal sarà esodo rossoblù

La vittoria contro il Modena a Marassi ha proiettato il Genoa in zona alte della classifica di Serie B. La squadra di Blessin alla ripresa del campionato cadetto sarà di scena al Mazza di Ferrara per l'incontro contro la Spal di Tacopina. Sarà un derby amaricano visto che le proprietà di entrambe le compagini sono a stelle e strisce. Una partita che il Genoa dovrà cercare di vincere. La squadra come sempre sarà sostenuta da tanti tifosi. Si prevede un vero e proprio esodo e attraverso il proprio canale Twitter il Genoa fa sapere di aver ricevuto la comunicazione dalla stessa società ferrarese sull'esaurimento dei posti nel settore dedicato ai tifosi ospiti. Attesi dunque circa 1.500 tifosi rossoblù per sostenere la squadra nella quarta trasferta stagionale.