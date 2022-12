Genoa, addio Blessin: c’è Gilardino ad interim. Il comunicato

Il club ha scelto di cambiare in panchina dopo gli ultimi risultati.

Arrivato lo scorso gennaio, l'allenatore tedesco non è riuscito a risollevare le sorti del Grifone. Nonostante gli sforzi, nello scorso campionato era arrivata la retrocessione in Serie B, con tanti, troppi pareggi, e la prima vittoria contro il Torino datata 19 marzo. Dopo la conferma nel torneo cadetto, ora arriva anche l'addio dopo 15 partite giocate e 23 punti ottenuti (quinto posto attuale)

La società rossoblù ha deciso di affidarsi, per ora, ad Alberto Gilardino come mister ad interim prima magari di lasciare spazio ad un allenatore più esperto - si fa il nome anche di Claudio Ranieri.

Ad ogni modo l'ex campione del mondo del 2006 con l'Italia vanta già esperienza avendo guidato la Pro Vercelli e il Siena in Serie C, negli scorsi anni.

"Il Genoa comunica che il tecnico Alexander Blessin è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata ad interim a mister Alberto Gilardino".