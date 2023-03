Genoa, Gilardino ha convinto tutti: è lui il tecnico del futuro

Il tecnico del futuro sarà ancora Alberto Gilardino. È chiaro che con la promozione in Serie A la conferma dell’attuale mister sarà alquanto scontata. Lo ha confermato anche l’amministratore delegato Blazquez, ma in ogni caso sono i numeri a parlare per Gilardino.

In 14 gare sono arrivati 31 punti, in casa il Grifone prende pochissimi gol e le prospettive promozione sono dietro l’angolo. Gilardino ha conquistato tutti, prendendo la squadra al quinto posto, dopo un inizio di stagione complicato con Blessin, e portandola al secondo con tre punti di vantaggio sul Bari. Ma non è ancora finita. La volata promozione è lunga e tortuosa, ma c’è sicuramente ottimismo in vista dei prossimi mesi.