Genoa, Gilardino si affida a Coda. Sul mercato in arrivo una vecchia conoscenza

Un occhio al Pisa, l’altro al mercato. Il Genoa gioca su due fronti, ma non vuol perdere di vista le occasioni decisive. Sabato al Ferraris arriva il Pisa in un match importantissimo per la classifica. Il contorno sarà da serie A con quasi 30000 spettatori presenti tra cui alcune migliaia di tifosi ospiti.

Gilardino ha un Dragus in più arrivato dal mercato: il neo attaccante andrà in panchina, ma soprattutto deve scegliere il bomber da schierare. Coda o Puscas ? Il ballottaggio è apertissimo, anche se è più probabile il primo, con alle spalle la vivacità di Gudmundsson e la fantasia di Aramu .

Non si ferma intanto il mercato, con gli ultimi giorni sempre più incandescenti. Potrebbe essere sempre più vicino il ritorno di Eddie Salcedo che gioca nel Bari. Il suo nome accostato al Grifone gira da tempo. Lui è nato qui ed è cresciuto al Genoa, dove ha anche esordito in Serie A a soli 16 anni. Poi l’addio nel 2019, ceduto all’Inter per circa 8 milioni più bonus. Salcedo ha girato parecchio in prestito e ora è vicino al rientro in rossoblu per trovare la consacrazione definitiva.