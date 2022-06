Genoa, alla fine sarà addio al fedelissimo: la decisione

L'attaccante e il club hanno deciso di separare le proprie strade non rinnovando il contratto in scadenza al 30 giugno. Per il giocatore ci sarà di nuovo la Serie A. Dopo Genoa, ma anche Roma, Milan, Siena e Bologna, ecco l'Empoli. Il 31enne centravanti ha infatti trovato l'accordo con il club toscano sulla base di un contratto da un anno con opzione di rinnovo per quello successivo. Destro dovrebbe sbarcare in città lunedì, giornata nella quale dovrà sottoporsi alle visite mediche. Già la scorsa estate, sul finire del mercato, il calciatore e l'Empoli erano stati vicini a celebrare un matrimonio che alla fine non si concretizzò.