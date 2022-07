Genoa “all’attacco”: sta per arrivare un nuovo rinforzo offensivo

Possibile nuovo colpo in attacco per il Grifone.

Il Genoa sta lavorando su un doppio fronte: il campo, dove è già iniziato il ritiro e la preparazione in vista della prossima stagione di Serie B, ma anche il mercato. Le operazioni in entrata e in uscita sono già partite e molto presto potrebbero esserci altre novità.

Il general manager Johannes Spors ha deciso di regalare il primo colpo in attacco ad Alexander Blessin con Massimo Coda ma gli ingressi nel settore offensivo non sarebbero finiti qui. Oltre all'esperto attaccante, infatti, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe un altro affare in dirittura d'arrivo. Si tratta del giovane Guven Yalcin.

Parliamo di una prima punta forte fisicamente, alta e ben piazzata che potrebbe sbarcare a breve a Genova per rinforzare il Grifone. Il suo contratto con il Besiktas è scaduto lo scorso 30 giugno e quindi arriverebbe a parametro zero. Yalcin, nazionalità turca, ma tedesco di nascita, ha già disputato il campionato di Serie B senza fortuna con la maglia del Lecce. A Istanbul non ha messo in luce le sue ottime qualità, anche a causa di un utilizzo non costante, al Genoa, però, le cose potrebbero cambiare e sotto la guida di Blessin si spera possa fare il salto di qualità.