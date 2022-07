Genoa, annunciate amichevoli contro Maiorca e Lazio: data e orario

Annunciate due amichevoli per il mese di luglio

Il Genoa si prepara al meglio per la stagione 2022-23 che la vedrà impegnata in Serie B dopo la retrocessione della passata annata. Il Grifone ha iniziato il raduno agli ordini di mister Blessin e nel mese di luglio proseguirà la preparazione con tanto di amichevoli di lusso.

In programma, infatti, due sfide molto interessanti e di livello che in queste ore sono state ufficializzate. Attraverso un post sui canali social, il club rossoblù ha annunciato che sfiderà il Maiorca e la Lazio nel mese di luglio.

"Nel mese di luglio affronteremo il Maiorca e la Lazio in amichevole", ha scritto il club su Twitter.

Genoa vs Maiorca , 22 luglio ore 18 a Wattens;

Genoa vs Lazio , 27 luglio ore 17 a Kossen.

I tifosi non vedono l'ora di vedere all'opera la squadra rossoblù che punterà a fare molto bene in questa prossima annata alle porte per risalire immediatamente nella massima serie italiana.