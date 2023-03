Genoa, ansia Coda: rischia lungo stop

In casa Genoa si teme un lungo stop per Massimo Coda, centravanti che soffre per un problema al polpaccio. Come riporta Primocanale, il classe '88, che sarà assente a Cagliari nel match odierno per il turno infrasettimana del torneo di Serie B, potrebbe restare fuori circa un mese e rientrare solo dopo la pausa per le nazionali a fine marzo. La situazione verrà comunque monitorata di settimana in settimana.