Genoa, Aramu: “Non potevo dire di no a questo club”

"Sono molto felice di essere arrivato al Genoa, sto già cominciando a conoscere i mie nuovi compagni. Favoriti? Dobbiamo dimostrarlo sul campo partita per partita." Le prime parole da rossoblù di Aramu che ne esprime alcune al miele per i tifosi: "Affetto strepitoso, spero di ripagare con le prestazioni". "Quando il Genoa ti chiama, con questa piazza e questo progetto, come si fa a dire di no. Spero fortemente di ripagare tutto il calore della società e dei tifosi. Il ruolo? Mi sento più una prima punta.