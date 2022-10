Genoa, Badelj e Hefti recuperano dopo gli infortuni: i dettagli

Il Genoa si prepara in vista della prossima sfida di campionato contro il Cosenza . La squadra di Blessin è reduce dal pareggio a reti bianche al Ferraris contro il Cagliari e ora il Grifone vuole fare più punti possibili per avvicinarsi alla vetta che dista tre punti. Per il match contro i calabresi il tecnico tedesco potrà contare sui recuperi di due giocatori.

Dalla prossima partita in casa del Cosenza probabilmente tornerà Silvan Hefti, fermato venerdì scorso da un attacco di gastroenterite: lo svizzero potrebbe riappropriarsi della fascia destra mentre dall'altra parte potrebbe essere adattato Sabelli, come già successo nella prima esperienza in rossoblù. A centrocampo poi c'è il recupero di Milan Badelj che per due partite di fila non era stato convocato: oggi Strootman pare insostituibile ma i due si potrebbero dare il cambio visto che entrambi hanno superato i 31 anni.