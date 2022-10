Genoa, Badelj, Ekuban ed Hefti saltano il match col Cagliari

Assenti per il Grifone

Sono 21 i calciatori convocati dal tecnico del Genoa Alexander Blessin per la sfida di questa sera contro il Cagliari. Assente Hefti così come Badelj ed Ekuban, non recuperano né Galdames né Sturaro, mentre c'è Jagiello nonostante la botta accusata nell'ultima gara di campionato. Questa la lista: