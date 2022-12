Genoa, Bani: “Nessuno ha stravinto la Serie B negli ultimi anni. Sappiamo cosa vogliamo”

"E’ un campionato complicato e nessuno negli ultimi anni ha stravinto il torneo. Penso che ci sia un motivo per questo. Si vede anche dalle altre squadra come Cagliari e Venezia, che sono retrocesse con noi lo scorso anno. Dobbiamo però tornare a fare risultato diverso da quello, lo sappiamo noi e dobbiamo lavorare tutti insieme", ha detto Bani .

Sulla squadra, l'unione di intenti e mister Blessin: "Siamo sempre stati tutti uniti per un unico obiettivo che sappiamo che dobbiamo raggiungere alla fine del campionato. Sicuramente non fa piacere a nessuno questa serie di risultati non positivi, ma bisogna guardare subito a domenica. Con il mister abbiamo parlato come tutte le altre settimane, sia quando vanno bene che quando vanno male, sulle cose da migliorare, analizzando gli errori e continuando a tirare fuori il meglio di questa squadra".