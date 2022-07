Genoa, Bani: “Si cade e ci si rialza. Ecco cosa ci ha trasmesso Blessin…”

Il difensore del Genoa Mattia Bani è intervenuto sulle colonne de Il Secolo XIX per analizzare la nuova stagione dei rossoblù. Il calciatore ha spiegato la sua visione relativamente a cosa si aspetta dal campionato di Serie B ammettendo di non guardare al passato e dunque di aver resettato rispetto alla retrocessione arrivata alla fine dello scorso anno dalla A.

"Sono abituato a guardare anno per anno, senza soffermarmi su quello che c’è stato nel precedente. Si cade e ci si rialza", hs spiegato in modo saggio Bani. Sul tecnico Blessin che ha comunque fatto bene al Grifone nonostante non sia riuscito a salvare la squadra. "Mi trovo bene con il suo metodo di lavoro, mi ha dato subito spazio e appena mi sono ripreso mi ha ridato fiducia". Ancora nel dettaglio di cosa il mister abbia portato in più alla squadra: "Ci ha dato un’identità ben chiara, mi sono trovato sulla sua stessa lunghezza d’onda".