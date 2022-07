Genoa, Bani: “Tanta pressione ma vogliamo salire subito in A”

Il difensore del Genoa Mattia Bani ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport in riferimento alla prossima stagione di Serie B ormai alle porte. Il centrale non ha nascosto la voglia di tornare subito in Serie A anche se ha ammesso che non sarà facile.

GRINTA - "Se ci sentiamo i favoriti in B? No. Non ci sentiamo i favoriti perché vedo tante squadre forti. Siamo consapevoli che ci aspetta un campionato di vertice per riportare il Genoa in Serie A dove è giusto che stia. Ed è l'obiettivo di ognuno di noi e della società. Ma da qui a dire che siamo favoriti già a fine luglio, proprio no", ha detto Bani. Poi sul campionato: "Ci sono piazze importanti con alle spalle società ricche. Non penso che ci sarà una squadra in grado di ammazzare il campionato. Anche vedendo quella degli ultimi anni è stata combattuta fino all'ultima giornata. Sarà dura, lo sappiamo e stiamo lavorando per quello". E ancora: "Se ci sarà pressione sul Genoa? E' tanta perché sei il Genoa e c'è la voglia di risalire subito. Noi siamo consapevoli che non possiamo farci prendere dalla pressione perché ogni partita ha una storia a sé ancor di più in B dove ogni gara è aperta. E' giusto pensare gara dopo gara e poi vedere dove arriviamo".