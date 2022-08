Genoa, Bani: “Vogliamo riprenderci la A. Io, Sturaro e Badelj abbiamo un compito”

Il difensore ha grande voglia di fare bene in questa stagione in B.

Redazione ITASportPress

La Serie B è iniziata col successo al Venezia ma è solo il primo passo della stagione in cadetteria del Genoa. Lo sa bene anche Mattia Bani, difensore rossoblù, che a TMWha parlato dell'annata 2022-23 del Grifone e delle ambizioni di ritorno in A di tutto l'ambiente.

Sulla vittoria all'esordio in B: "Era una partita importante, innanzitutto perché era la prima e sei curioso di vedere come stanno le cose. Affrontavamo una squadra che secondo me è forte, è retrocessa come noi lo scorso anno quindi non era una partita facile. E' stato bello partire subito con una vittoria in trasferta con un bel seguito di nostri tifosi", ha detto Bani.

Poi sul calendario e in generale il campionato di Serie B: "Il calendario è bello da questo punto di vista. E' chiaro che poi le devi affrontare tutte le squadre però sono convinto che cercheremo di farci trovare pronti. Abbiamo una rosa larga che ci dà l'opportunità di cambiare e di essere freschi per affrontare tutte queste partite al 100%". "Noi favoriti? Penso che, per blasone del club e per il fatto che veniamo da una retrocessione dalla Serie A, siamo fra le squadre importanti del campionato come ce ne sono tante altre. Vedo tantissimo equilibrio, non ci sono mai risultati scontati dove una squadra può vincere contro l'altra".

Sugli obiettivi del Genoa: "C'è tanta voglia di tornare immediatamente in A. Ormai abbiamo messo alle spalle l'anno scorso e penso sia anche un bene perché non è mai bello portarsi dietro delle scorie". Ancora sul torneo cadetto: "Sarà come una A2? Sicuramente è un campioanto molto equilibrato con squadre con organici importanti anche a livello numerico. Ogni partita sarà una battaglia, e non è un modo di dire. [...]. Dobbiamo cercare di spingere sempre al massimo. Poi partita dopo partita vedremo dove arriveremo".

A livello personale poi: "Io uno che può far capire ai giovani l'importanza della maglia del Genoa? Penso che sia un compito di chi è qui da un po' di anni. Come me, Stefano, ma anche lo stesso Milan Badelj. Penso che sia un nostro dovere far capire cosa significa la maglia del Genoa".

Infine un pensiero sul prossimo match contro il Benevento: "Sarà una sfida diversa rispetto a quella di Coppa Italia. Ci hanno già affrontati e quindi hanno imparato, fra virgolette, a conoscerci. [...] In campionato, dove i punti comunque pesano anche se siamo solo alla seconda giornata, le squadre sono più chiuse. Sarà una partita difficile, loro sono una squadra forte, hanno perso la prima partita e quindi si vorranno rifare in casa nostra e noi cercheremo di fare di tutto per portare i tre punti a casa".