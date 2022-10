Genoa beffato al 94′: al Ferraris termina 1-1 col Brescia

Alle 16:15 Genoa e Brescia sono scese in campo al Ferraris per l'11^giornata di Serie B. Sembrava fatta per la squadra di Blessin, ma al 94' è arrivata la doccia fredda per il Grifone. I liguri sembravano padroni del risultato dopo l'1-0 del primo tempo firmato Jagiello, ma i minuti di recupero della ripresa sono stati fatali per gli uomini di Blessin: Cistana ha infatti trovato il gol del pareggio, buttando a rete un pallone mal respinto da Dragusin.