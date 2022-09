Genoa beffato nel finale: col Parma termina 3-3

I rossoblu passano in vantaggio al 16’ col primo gol in campionato di Frendrup. La squadra di Pecchia però non si da per vinta: al 21’ prima pareggia i conti con la rete di Inglese, dopo passa in vantaggio al 37’ con la rete di Mihaila che firma il suo quarto gol in campionato. Prima dell’intervallo la squadra di Blessin pareggia i conti al 42’ con gol di Hefti.