Genoa-Benevento, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per la seconda giornata di Serie B alle 20:45.

Scende in campo la Serie B per la seconda giornata. Dopo l' anticipo tra Bari e Palermo , ecco il sabato della cadetteria presentare tre match. Tra questi anche Genoa-Benevento , partita di cartello. Le due formazioni si sfideranno a partire dalle 20:45.

Tornano a sfidarsi Genoa e Benevento dopo l'incrocio in Coppa Italia di poche settimane fa. In quel match era stata la formazione di Blessin ad avere la meglio. Grifone reduce anche dal successo alla prima giornata di Serie B contro il Venezia e desideroso di proseguire al meglio anche nella seconda. Benevento che, dal canto suo, dovrà provare a trovare i primi punti dopo il k.o. casalingo contro il Cosenza.

La partita tra Genoa-Benevento si disputerà oggi, sabato 20 agosto 2022 alle ore 20:45. L'incontro è visibile in diretta tv da DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La gara sarà trasmessa anche da Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre il match potrà essere visto anche con Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv: requisito fondamentale è avere un account attivo.

La gara si potrà seguire anche in streaming. Anche in questo caso le tre emittenti, DAZN, Sky (Sky Go) e Helbiz Live daranno modo di seguirla a tutti gli appassionati.