Genoa, biglietti per match promozione contro l’Ascoli vanno a ruba

I tifosi rispondono presente e danno il via alla sfrenata caccia al biglietto. Ferraris "quasi" sold out

È caccia al biglietto al Ferraris. Per il terzultimo appuntamento di Serie B il Genoa ospita l'Ascoli e sarà accompagnato da una bolgia clamorosa, con i tifosi che rispondono presente. I rossoblù si giocano l'accesso diretto in Serie A sabato prossimo e oltre 30000 tagliandi sono già stati staccati. La febbre di big match chiama a rapporto i sostenitori più stretti e fedeli, ma anche quelli meno vicini comunque contenti del trionfo. Infatti la curva nord e sud dello stadio di casa sono già sold out, mentre sono ancora liberi biglietti per quanto riguarda i distinti e la tribuna. D'altro canto il settore ospiti sarà praticamente vuoto, causa polemica sulla tessera del tifoso da parte dei sostenitori marchigiani.