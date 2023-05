Genoa, Blazquez conferma Gilardino per la prossima stagione

Il Genoa in Serie A procederà all'insegna della continuità. L'amministratore delegato Andres Blazquez, al Ferraris dopo la matematica conquista della serie A ha detto: "Il nostro allenatore sarà Alberto Gilardino in Serie A dove ci sarà tanto lavoro da fare. Questa é la vittoria dello staff, della dirigenza e della società. Hanno lavorato tutti bene. Abbiamo pensato di farcela già dalla prima partita dell’anno. Non ho mai avuto paura in questo senso. È questione di chimica all’interno dello spogliatoio, queste sono le basi per costruire un grande futuro. Ci sono grandi prospettive".