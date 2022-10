Genoa, Blazquez: “Siamo sulla buona strada per vincere la B, ma il cammino è lungo”

"La squadra ha cominciato forte, si è ripresa dopo una piccola crisi iniziare, la squadra sta giocando molto bene con il nuovo modulo che rappresenta l’identità e la forza della squadra. Credo che siamo in crescita e il nostro obiettivo è vincere il campionato e andare in Serie A, il cammino è però ancora lungo e non è stato fatto nulla, ma abbiamo le possibilità di farcela. A livello emozionale arriviamo molto bene alla gara con la Ternana, i giocatori sono quasi tutti a disposizione. Le assenze non preoccupano perché qui sono tutti titolari e la rosa è forte, non ci sono problemi e andremo là per vincere. Il campionato è lungo e serve grande regolarità, serve almeno una media di due punti a gare e siamo in linea in questo senso. Per vincere dobbiamo fare anche di più e per questo dobbiamo mettere tutti i giocatori in campo, ruotarli in ogni partita per restare sempre competitivi. Per questo abbiamo fatto un investimento importante per costruire questa rosa. Per ogni tifoso che viene allo stadio siamo contenti, mio figlio va sempre nella Nord anziché stare con noi in tribuna e attraverso lui sento un po' l’atmosfera che si respira e il sentimento dei tifosi. Sono molto contento di tutto questo calore".