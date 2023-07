Genoa, Blazquez: “Valutiamo acquisti in attacco, Strootman e Badelj restano”

In occasione dell'evento in cui è stata presentata la nuova maglia del Genoa, l'amministratore delegato Andres Blazquez ha fatto il punto sul mercato. In particolare, l'a.d. si è concentrato su quelli che saranno i prossimi acquisti e chi è già stato confermato: "Essenzialmente siamo riusciti a convincere Strootman a restare un altro anno. Lui è molto importante per noi. Ma non solo, anche Badelj rimane. Sono due giocatori molto esperti e professionali, e questo è molto importante anche per far capire il DNA del Genoa ai nuovi arrivati". Ma proprio riguardo i nuovi volti: "Valutiamo quattro nomi per l'attacco ma ci vuole tempo per chiudere. Spero di riuscire a dare qualche notizia nelle prossime settimane".