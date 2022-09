Genoa, Blessin: “A Palermo sarà battaglia. Tifosi e rabbia spingeranno i rosanero”

Vigilia di campionato per il Genoa che domani affronterà allo stadio "Barbera" il Palermo reduce da due ko consecutivi. I rossoblù stanno meglio e in classifica occupano la quarta posizione in coabitazione con l'Ascoli con 8 punti. Il tecnico del Grifone Alexander Blessin ha presentato il match di domani in conferenza stampa: "A Palermo sappiano che ci sarà da lottare. Sarà una battaglia visto che anche loro saranno spinti da tanta gente e perché vorranno riscattarsi da due sconfitte consecutive. Ma anche noi vogliamo dare il massimo”. Sulla formazione Blessin ha detto: “Con l’assenza dì Gudmundsson dovrò cambiare qualcosa. C’è Portanova, c’è anche Jagiello ma anche Aramu che lavora con noi due da due settimane. La gente vuole i nuovi, ma non sono ancora nella giusta condizione. Coda? "Lui è un giocatore di livello che crea occasioni e ho molta fiducia in lui”. Infine le parole del tecnico hanno riguardato i tifosi dopo la festa dei 129 anni: “A nome della squadra ho ringraziato tutti. Tifoseria incredibile, ora siamo ancora più motivati".